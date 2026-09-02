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Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt (à droite), et le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, font une déclaration commune suite à une attaque attribuée à Moscou contre un aéroport allemand, le 1er septembre 2026.
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PRESSION ACCRUE

2 septembre 2026

Guerre hybride ou guerre tout court ? La Russie accentue la pression sur l’Allemagne

Le directeur général du Service estonien de renseignement extérieur, Kaupo Rosin, a expliqué qu’il faudrait cesser d'employer l'expression de guerre hybride pour qualifier les actions russes en Europe car les opérations menées vont bien au-delà.

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MOTS-CLES

Russie , Allemagne , Vladimir Poutine , Guerre en Ukraine , aéroport , Leipzig , Centrale nucléaire , guerre hybride , ukraine

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Dulin

Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.

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