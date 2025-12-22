©
Le président russe Vladimir Poutine salue l'envoyé spécial américain Steve Witkoff avant leurs entretiens à Moscou le 6 août 2025.
MANŒUVRES MOSCOVITES ?
22 décembre 2025
Guerre en Ukraine : le Kremlin a imposé Steve Witkoff comme interlocuteur privilégié, selon le Wall Street Journal
En facilitant la libération d’un prisonnier américain et en contournant les diplomates de carrière, Moscou aurait contribué à installer Steve Witkoff comme envoyé spécial de Donald Trump au cœur des négociations sur l’Ukraine.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
