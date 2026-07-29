BASCULEMENT STRATEGIQUE
29 juillet 2026
Guerre en Ukraine : faut-il croire au virage à 180 degrés de l’administration Trump ?
Face à l'Ukraine, l'évolution du camp MAGA relève d'une adaptation pragmatique basée sur l'intérêt stratégique plutôt que d'un basculement idéologique ou de la fin de l'automaticité de l'alliance américaine.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.