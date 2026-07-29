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Cette photo, fournie et diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne le 28 juillet 2026, montre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump posant pour une photo lors de leur rencontre à Washington, D.C.
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BASCULEMENT STRATEGIQUE

29 juillet 2026

Guerre en Ukraine : faut-il croire au virage à 180 degrés de l’administration Trump ?

Face à l'Ukraine, l'évolution du camp MAGA relève d'une adaptation pragmatique basée sur l'intérêt stratégique plutôt que d'un basculement idéologique ou de la fin de l'automaticité de l'alliance américaine.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , Russie , Basculement stratégique , Etats-Unis , Donald Trump , Volodymyr Zelensky , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.