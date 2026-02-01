SECURITE EUROPEENNE

1 février 2026

Guerre en Ukraine : l'Autriche envisage un référendum contraignant sur le service militaire

Face à la dégradation du contexte sécuritaire européen liée à la guerre en Ukraine, l’Autriche pourrait revoir en profondeur son modèle de défense. Le chancelier Christian Stocker propose l’organisation d’un référendum national contraignant sur l’avenir du service militaire, alors que de plus en plus de responsables jugent le système actuel inadapté aux menaces contemporaines.