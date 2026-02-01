POLITIQUE
Des soldats de la Garde d'honneur autrichienne se préparent pour une cérémonie devant le bureau du président autrichien, situé au palais impérial de la Hofburg à Vienne, en Autriche, le 10 septembre 2024.



SECURITE EUROPEENNE

1 février 2026

Guerre en Ukraine : l'Autriche envisage un référendum contraignant sur le service militaire

Face à la dégradation du contexte sécuritaire européen liée à la guerre en Ukraine, l’Autriche pourrait revoir en profondeur son modèle de défense. Le chancelier Christian Stocker propose l’organisation d’un référendum national contraignant sur l’avenir du service militaire, alors que de plus en plus de responsables jugent le système actuel inadapté aux menaces contemporaines.

Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

