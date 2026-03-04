POLITIQUE
Un manifestant brandit une photo du président américain Donald Trump lors d'une manifestation anti-américaine devant le consulat américain à Istanbul, le 1er février 2026.
PRIS ENTRE DEUX FEUX

4 mars 2026

Guerre en Iran : Trump victorieux mais contre la volonté de sa base

Alors que les tensions entre Washington et Téhéran ont franchi un nouveau palier, l’idée d’un conflit généralisé avec l’Iran alimenté par des soutiens d’Israël s’est immiscée au cœur du débat politique américain. Mais à mesure que la stratégie se dessine, le président Donald Trump se retrouve confronté à une opinion publique divisée, à des voix discordantes venant de son propre camp et à la complexité d’un engagement militaire prolongé.

Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

MOTS-CLES

Iran , Donald Trump , intervention , Israël , Benyamin Netanyahu , Téhéran , Base MAGA , opinion publique , Etats-Unis

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

