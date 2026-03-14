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Un manifestant brandit une photo du président américain Donald Trump lors d'un rassemblement de soutien à la guerre en Iran, le 7 mars 2026 à Los Angeles, en Californie.
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MOYEN-ORIENT

14 mars 2026

Guerre en Iran : ces buts de guerre américains déjà atteints après quinze jours

En deux semaines de frappes, la campagne menée par Washington et Israël contre l’Iran pourrait déjà avoir atteint plusieurs de ses objectifs stratégiques. Entre affaiblissement de « l’axe de résistance », isolement régional de Téhéran et fissures internes au régime, l’offensive militaire semble produire des effets politiques majeurs

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , Iran , États-Unis , Donald Trump , frappes , Téhéran , conflit , israël , guerre , objectifs , Ali Khamenei , Hezbollah , Liban , armée américaine , drones

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Zineb Riboua image
Zineb Riboua

Zineb Riboua est chargée de recherche et responsable de programme au Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient de l'Institut Hudson. Elle est spécialisée dans l'implication de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient, au Sahel et en Afrique du Nord, dans la concurrence entre grandes puissances dans la région et dans les relations israélo-arabes. Avant de rejoindre l'Institut Hudson, Mme Riboua était assistante de recherche au Centre pour la civilisation juive de l'Université de Georgetown, où elle a travaillé sur l'identité juive au Maroc, les relations israélo-marocaines et les impacts culturels des Accords d'Abraham.  Les articles et commentaires de Mme Riboua ont été publiés dans le Wall Street Journal, Foreign Policy, The National Interest, The Jerusalem Post, Tablet et d'autres publications.

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