CHRONIQUE DE L'OMBRE

17 janvier 2026

La guerre contre la drogue comme arme politique : le Venezuela ou l’éternel déjà-vu américain

En qualifiant le Venezuela de narco-État, Washington réactive une grammaire stratégique ancienne : celle de la guerre contre la drogue comme instrument de délégitimation politique et de contournement de la souveraineté. De Panama à la Colombie, du Mexique à Haïti, ce récit a servi à transformer des adversaires géopolitiques en cibles pénales. L’offensive contre Caracas s’inscrit dans cette continuité.