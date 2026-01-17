POLITIQUE
Un montage de photos d'archives de Donald Trump et de Nicolas Maduro.

©

CHRONIQUE DE L'OMBRE

17 janvier 2026

La guerre contre la drogue comme arme politique : le Venezuela ou l’éternel déjà-vu américain

En qualifiant le Venezuela de narco-État, Washington réactive une grammaire stratégique ancienne : celle de la guerre contre la drogue comme instrument de délégitimation politique et de contournement de la souveraineté. De Panama à la Colombie, du Mexique à Haïti, ce récit a servi à transformer des adversaires géopolitiques en cibles pénales. L’offensive contre Caracas s’inscrit dans cette continuité.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

