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4 juin 2026

Grands singes : ce que nous savons de leur cerveau, de leur coopération et de leur curiosité après deux décennies de recherche

Le zoo de Leipzig, en Allemagne, est un centre de recherche de renommée mondiale sur les grands singes. Des études récentes ont montré que les chimpanzés y utilisent des écrans tactiles pour se déplacer dans des forêts virtuelles et localiser des récompenses alimentaires, appliquant ainsi des techniques similaires à celles qu'ils emploieraient dans la nature.