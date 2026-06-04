ETONNANTS PRIMATES
4 juin 2026
Grands singes : ce que nous savons de leur cerveau, de leur coopération et de leur curiosité après deux décennies de recherche
Le zoo de Leipzig, en Allemagne, est un centre de recherche de renommée mondiale sur les grands singes. Des études récentes ont montré que les chimpanzés y utilisent des écrans tactiles pour se déplacer dans des forêts virtuelles et localiser des récompenses alimentaires, appliquant ainsi des techniques similaires à celles qu'ils emploieraient dans la nature.
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THEMATIQUESScience
Les travaux de Alejandro Sánchez-Amaro portent sur la résolution de dilemmes sociaux chez les primates humains et non humains, lorsque leurs intérêts individuels divergent de ceux du groupe. Pour ce faire, il a présenté aux participants des situations inspirées de la théorie des jeux, similaires à certains des jeux les plus influents, comme le dilemme du prisonnier.
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Les travaux de Alejandro Sánchez-Amaro portent sur la résolution de dilemmes sociaux chez les primates humains et non humains, lorsque leurs intérêts individuels divergent de ceux du groupe. Pour ce faire, il a présenté aux participants des situations inspirées de la théorie des jeux, similaires à certains des jeux les plus influents, comme le dilemme du prisonnier.