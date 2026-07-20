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La technologie quantique recèle un potentiel croissant pour résoudre des problèmes que les systèmes actuels peinent à surmonter, voire ne peuvent même pas aborder.
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ATLANTICO BUSINESS

20 juillet 2026

Grande perdante de l'IA, l'Europe mise sur le quantique pour s'imposer

L'Europe ne dépose que 6% des brevets quantiques mondiaux, contre 46% pour la Chine — mais concentre déjà un tiers des start-ups du secteur. Entre recherche d'excellence et incapacité chronique à passer à l'échelle, deux experts décryptent le pari européen : rejouer, sur le quantique, la partie perdue face aux géants américains de l'IA.

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MOTS-CLES

Informatique quantique , europe , Etats-Unis , Chine , recherche , calculs , puissances , nucléaire , start-ups

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Ezratty
Auteur-enseignant

Auteur-enseignant spécialisé dans les technologies quantiques et cofondateur de la Quantum Energy Initiative, Olivier Ezratty conseille les entreprises des métiers de l’image (TV, cinéma, vidéo, photo) pour l’élaboration de leurs stratégies d’innovation dans les dimensions marketing et technologiques. Il intervient aussi bien auprès de grandes entreprises qu'auprès de start-ups et de fonds d’investissements.

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Lionel Martellini

Lionel Martellini est directeur fondateur de l'EDHEC Quantum Institute et directeur de recherche à la CFA Institute Research Foundation.