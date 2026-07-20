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Grande perdante de l'IA, l'Europe mise sur le quantique pour s'imposer

L'Europe ne dépose que 6% des brevets quantiques mondiaux, contre 46% pour la Chine — mais concentre déjà un tiers des start-ups du secteur. Entre recherche d'excellence et incapacité chronique à passer à l'échelle, deux experts décryptent le pari européen : rejouer, sur le quantique, la partie perdue face aux géants américains de l'IA.