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Blurred backgroundCette photo d'illustration, prise à Los Angeles le 4 décembre 2023, montre la bande-annonce de Grand Theft Auto VI de Rockstar Games diffusée sur un écran, devant le titre du jeu.
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PHENOMENE GTA

24 septembre 2026

« Grand Theft Auto VI » : pourquoi le monde entier attend le nouvel opus de ce jeu vidéo

Le 27 août 2026, un événement inédit s'est produit : Netflix a diffusé, en exclusivité mondiale, la bande-annonce étendue d'un jeu vidéo. Pendant six heures, Grand Theft Auto VI : An Extended Look est resté disponible uniquement sur cette plateforme avant d'arriver sur YouTube. La sortie la plus attendue du paysage audiovisuel actuel n'est pas un film, mais un jeu vidéo.

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Grand Theft Auto VI , GTA , Rockstar Games , jeux vidéo

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A PROPOS DES AUTEURS
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Ricardo Fernández Rafael

Ricardo Fernández Rafael est doctorant dans le programme « Loisirs, culture et communication pour le développement humain » à l'Université de Deusto.

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