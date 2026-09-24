PHENOMENE GTA
24 septembre 2026
« Grand Theft Auto VI » : pourquoi le monde entier attend le nouvel opus de ce jeu vidéo
Le 27 août 2026, un événement inédit s'est produit : Netflix a diffusé, en exclusivité mondiale, la bande-annonce étendue d'un jeu vidéo. Pendant six heures, Grand Theft Auto VI : An Extended Look est resté disponible uniquement sur cette plateforme avant d'arriver sur YouTube. La sortie la plus attendue du paysage audiovisuel actuel n'est pas un film, mais un jeu vidéo.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ricardo Fernández Rafael est doctorant dans le programme « Loisirs, culture et communication pour le développement humain » à l'Université de Deusto.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ricardo Fernández Rafael est doctorant dans le programme « Loisirs, culture et communication pour le développement humain » à l'Université de Deusto.