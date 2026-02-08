LFI

8 février 2026

« Grand Remplacement » : Jean-Luc Mélenchon met la social-démocratie et le centre sur la touche

En reprenant à son compte, sur le mode de la provocation, l’expression de « grand remplacement », Jean-Luc Mélenchon a fait voler en éclats un tabou politique soigneusement entretenu par le centre et la gauche de gouvernement. Ce faisant, il contraint ses adversaires à regarder en face les mutations démographiques et culturelles de la société française, et met au défi une gauche sommée de renouer avec le réel sous peine de perdre définitivement le lien avec son électorat populaire.