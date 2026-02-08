POLITIQUE
Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti de gauche français La France Insoumise (LFI), prononce un discours lors d'un meeting de soutien à David Guiraud, député de La France Insoumise, candidat aux élections municipales de Roubaix, dans le nord de la France, le 31 janvier 2026.
8 février 2026

« Grand Remplacement » : Jean-Luc Mélenchon met la social-démocratie et le centre sur la touche

En reprenant à son compte, sur le mode de la provocation, l’expression de « grand remplacement », Jean-Luc Mélenchon a fait voler en éclats un tabou politique soigneusement entretenu par le centre et la gauche de gouvernement. Ce faisant, il contraint ses adversaires à regarder en face les mutations démographiques et culturelles de la société française, et met au défi une gauche sommée de renouer avec le réel sous peine de perdre définitivement le lien avec son électorat populaire.

Michel Coste Go to Michel Coste page

6 min de lecture

Michel Coste

Économiste et psychosociologue, consultant, ancien chargé de cours à l'Université Lyon Claude Bernard

Auteur de la lettre « Regards Structurés » (Substack)


