POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

ADN (image d'illustration)

Blurred backgroundADN (image d'illustration)

© Pixabay

EMPREINTE GELEE

3 décembre 2025

Grâce aux nouvelles technologies permettant de retrouver de l’ADN dans le sol, on saura bientôt qui vivait dans les grottes de l’âge glaciaire en Europe

Alors que l’ADN ancien a déjà bouleversé notre compréhension de l’histoire humaine, une nouvelle frontière s’ouvre : celle des gènes enfouis dans les sédiments.

Photo of Bigga Gerlinde
Bigga Gerlinde Go to Bigga Gerlinde page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

science , adn , préhistoire , ère glaciaire , grottes , traces humaines

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Bigga Gerlinde image
Bigga Gerlinde
Archéologue

Coordinatrice scientifique du campus scientifique Leibniz « Campus d'archéologie géogénomique de Tübingen », Université de Tübingen

Populaires

1Mais qu’exporterons-nous maintenant que la Chine est devenue la seule puissance à se passer du reste du monde ?
2« Tout brûler jusqu’à la Manche »: quand le ministère russe des Affaires étrangères annonce la couleur
3Cette guerre civile froide qui fait déjà rage en France (et tous ceux qui l’alimentent…)
4Labelliser l’information ? 5 exemples concrets de vérités officielles devenues fausses avec le temps…
5Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
6Les meilleures clés d’accès au marché de l’emploi : faire partie de la génération Z, connaître l’IA et accepter la transparence des salaires
7Angela Merkel estime que la Pologne et les pays baltes sont responsables de l’invasion russe