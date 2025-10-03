Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
il y a 4 heures
Une femme marche au mémorial de guerre de la colline Poklonnaïa à Moscou, près du bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou. (Image d'illustration) © ALEXANDER NEMENOV / AFP
Retour aux bases

Gosplan, le retour : ces signaux qui révèlent une dérive silencieuse de la Russie vers une économie soviétique

Alors que le Kremlin multiplie les nationalisations et le contrôle sur les secteurs stratégiques, le débat enfle sur un possible retour à une économie dirigée. Mais derrière les apparences d’un « Gosplan 2.0 », les logiques du marché et les intérêts des élites freinent toute transition vers un véritable système planifié. Analyse d’un modèle hybride entre pragmatisme, pseudo-étatisation et capitalisme d’État.

avec Mikhail Zhadovsky
author imageMikhail Zhadovsky

