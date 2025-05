CLOCHE DORÉE

“Golden Dome” : ces défis techniques majeurs que devront résoudre les concepteurs du système de défense antimissile proposé par Trump

Annoncé en grande pompe par l’administration Trump, le bouclier antimissile « Golden Dome » entend protéger les États-Unis contre l’ensemble des menaces balistiques, hypersoniques et orbitales. Inspiré du fantasme stratégique de la « Guerre des étoiles » des années Reagan, ce projet titanesque repose sur des technologies encore largement expérimentales et soulève de sérieuses questions de faisabilité, de vulnérabilité… et de coûts. À l’heure des tensions géopolitiques croissantes, l’Amérique veut croire à un dôme invincible, mais à quel prix, et pour quel avenir concret ?