PAROLES, PAROLES, PAROLES

Giorgia Meloni obtient des compliments de Donald Trump… mais rien d’autre

Giorgia Meloni, figure montante de la droite européenne, s’impose comme un partenaire stratégique dans le jeu transatlantique. Forte d’un rare équilibre économique et d’une popularité solide, la cheffe du gouvernement italien manœuvre entre fidélité à l’Union européenne et séduction politique de Donald Trump. Derrière cette diplomatie habile, l’Italie espère renforcer sa voix face au couple franco-allemand et défendre ses intérêts dans une Europe en pleine recomposition.