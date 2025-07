Les enfants de Poutine

Génération Poutine : pourquoi les jeunes Russes ne se rebellent pas et ce que cela signifie pour l'avenir

La jeunesse russe, bercée par les réseaux sociaux et les codes culturels mondiaux, semble paradoxalement plus que jamais sous l’emprise idéologique du régime. Endoctrinée via les médias numériques, l’école, et des programmes patriotiques, elle oscille entre adhésion contrainte, dépolitisation massive et désillusion. Derrière une façade moderne, se cache une génération façonnée pour prolonger le système en place, sans figures alternatives capables d’en rompre les logiques. Le rêve d’un basculement par les jeunes s’éloigne, laissant place à une reproduction autoritaire presque dynastique du pouvoir.