MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

11 février 2026

Gabegie et fraude sociale : quand entrera-t-on vraiment dans le vif du débat ?

En prônant une politique de « tolérance zéro » contre la fraude sociale, Jean-Pierre Farandou adopte un registre de fermeté assumé. Dans le Journal du dimanche, le ministre met en avant le renforcement des contrôles et la possibilité de suspendre des prestations en cas d’indices sérieux de fraude. Le message est limpide : frauder, c’est voler, et l’État entend désormais sanctionner sans faiblesse.