La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une session plénière au Parlement européen, à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
DESUNION EUROPEENNE

3 mars 2026

Futur cadre financier européen : malgré les accusations d'opacité, Bruxelles accélère

À Bruxelles, les négociations autour du prochain Cadre financier pluriannuel de l’Union européenne s’accélèrent, entre promesses financières massives et critiques sur le manque de transparence. Des voix s’élèvent pour alerter sur la rapidité et l’opacité du processus, au moment où des changements politiques dans plusieurs États membres pourraient bouleverser l’équilibre des décisions.

Javier Villamor Go to Javier Villamor page

Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.