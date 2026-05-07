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Un smartphone avec l'application d'identification numérique France Identité et une maquette de carte d'identité lors d'une visite ministérielle au siège de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), à Paris, le 30 avril 2026.
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POINT DE VUE

7 mai 2026

Fuites massives de données : ce que la nature de la faille de l'ANTS révèle sur l'État français

Six jours avant le piratage de l’ANTS, Matignon publiait une feuille de route censée renforcer la cybersécurité de l’État. Mais derrière la reconnaissance officielle d’une simple « dette technique », ce document révèle surtout une fragilité plus profonde : une véritable « dette de gouvernance », enracinée dans l’organisation même de l’administration française.

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MOTS-CLES

numérique , données personnelles , ANTS , vol de données , cybersécurité , cyberattaque , Piratage , pirates informatiques , sécurité , failles de sécurité , sécurité informatique

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Mazzola

Christophe Mazzola, RSSI et fondateur de Cyber Academy et directeur pratique GRC est un expert reconnu pour sa pédagogie et son approche humaine de la cybersécurité. Auteur d’Être en Cybersécurité et conférencier, il milite pour une cybersécurité simple, souveraine et accessible à tous.

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