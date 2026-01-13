©
La fraude sociale aboutit à un manque à gagner de 14 milliards d'euros pour le système, souligne le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS)
13 janvier 2026
Fraude sociale : 14 milliards d'euros de manque à gagner pour la Sécu
Si des progrès ont été réalisés pour détecter les cas de fraudes, les recouvrements demeurent faibles. Face à cette situation, le Haut Conseil du financement de la protection sociale plaide pour davantage de prévention, tout particulièrement à l’ouverture de nouveaux droits.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
