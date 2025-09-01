François Bayrou ou le gouvernement sens dessus dessous

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).





Chef d’entreprise, elle s’est toujours investie dans la vie associative, pour promouvoir l’entreprise privée. A 21 ans, elle crée sa première entreprise de marketing téléphonique « Multilignes Conseil », qu’elle présidera jusqu’en 2004. En 1995, elle prend la présidence d’ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance), où elle initie la réconciliation des Français avec l’entreprise en créant, en 2003, la « Fête des Entreprises », sur le thème : « J’aime ma boîte ! », qui se renouvelle qui se renouvelle le troisième jeudi d’octobre chaque année.





En 2007, elle a été admise dans la réserve citoyenne avec le grade de Colonel et rattachée au corps des Officiers de la Gendarmerie Nationale. En 2010, elle fut nommée par le Président de la République au Conseil Economique, Social et Environnemental, au titre de personnalité qualifiée, pour un mandat de 5 ans.

Sophie de Menthon intervient régulièrement sur Sud Radio dans l'émission « Débat d’Experts », ainsi que sur sur Cnews dans l'émission « Patrons en questions », dans laquelle Sophie de Menthon accueille des chefs d’entreprise.





Dans la collection. « Le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants », aux Editions Gallimard Jeunesse, qu’elle fonde avec sa fille Alexia Delrieu, elles écrivent en tandem et ont publié une quinzaine d’ouvrages.