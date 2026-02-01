NOUVELLE CARTOGRAPHIE DU VOTE

1 février 2026

La France périphérique, ce mirage électoral

La France périphérique forme-t-elle vraiment un bloc électoral homogène ? En s’appuyant sur l’analyse inédite de près de 70 000 bureaux de vote entre 2017 et 2024, Youssef Souidi et Thomas Vonderscher déconstruisent les oppositions territoriales simplistes et montrent que les comportements électoraux s’expliquent moins par la géographie que par les conditions de vie. Abstention, vote RN, dynamiques de second tour, fractures sociales au sein même des territoires : leur "Nouvelle cartographie électorale de la France" propose une lecture fine et renouvelée du paysage politique français.