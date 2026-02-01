POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme vote au premier tour des élections législatives, le 30 juin 2024.

©

Un homme vote au premier tour des élections législatives, le 30 juin 2024.

NOUVELLE CARTOGRAPHIE DU VOTE

1 février 2026

La France périphérique, ce mirage électoral

La France périphérique forme-t-elle vraiment un bloc électoral homogène ? En s’appuyant sur l’analyse inédite de près de 70 000 bureaux de vote entre 2017 et 2024, Youssef Souidi et Thomas Vonderscher déconstruisent les oppositions territoriales simplistes et montrent que les comportements électoraux s’expliquent moins par la géographie que par les conditions de vie. Abstention, vote RN, dynamiques de second tour, fractures sociales au sein même des territoires : leur "Nouvelle cartographie électorale de la France" propose une lecture fine et renouvelée du paysage politique français.

Photo of Thomas Vonderscher
Thomas Vonderscher Go to Thomas Vonderscher page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Vonderscher image
Thomas Vonderscher

Thomas Vonderscher a été directeur littéraire chez Fayard et est désormais éditeur indépendant. Il est l’auteur de Nouvelle cartographie électorale de la France avec Youssef Souidi (Textuel, 2026).

Populaires

1Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
2Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
3Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
4Paris et Berlin ont un plan intéressant pour sauver la Tech européenne… et un énorme angle mort
5Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?