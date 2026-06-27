COUPE DU MONDE
27 juin 2026
France / Norvège : 4/1 Portés par un Dembélé des grands soirs, les Bleus signent un 3e succès en autant de matchs
Alors que la seconde place semblait promettre un tableau plus favorable, les Bleus (remaniés) de Guy Stéphan (*) ont choisi de battre la Norvège pour terminer à la première place du groupe I. Si la logique est respectée dans le groupe F, les Suédois seront nos prochains adversaires.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.