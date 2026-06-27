COUPE DU MONDE

France / Norvège : 4/1 Portés par un Dembélé des grands soirs, les Bleus signent un 3e succès en autant de matchs

Alors que la seconde place semblait promettre un tableau plus favorable, les Bleus (remaniés) de Guy Stéphan (*) ont choisi de battre la Norvège pour terminer à la première place du groupe I. Si la logique est respectée dans le groupe F, les Suédois seront nos prochains adversaires.