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L'attaquant français Ousmane Dembélé (n° 7), célèbre le troisième but de son équipe avec le milieu de terrain Manu Koné et l'attaquant Désiré Doué lors du match de football du Groupe I de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et la France au Boston Stadium de Foxborough, le 26 juin 2026.
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COUPE DU MONDE

27 juin 2026

France / Norvège : 4/1 Portés par un Dembélé des grands soirs, les Bleus signent un 3e succès en autant de matchs

Alors que la seconde place semblait promettre un tableau plus favorable, les Bleus (remaniés) de Guy Stéphan (*) ont choisi de battre la Norvège pour terminer à la première place du groupe I. Si la logique est respectée dans le groupe F, les Suédois seront nos prochains adversaires.

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MOTS-CLES

Coupe du monde , coupe du monde 2026 , Football , France , France - Norvège , Norvège , Didier Deschamps , Désiré Doué , Ousmane Dembélé , qualifications , Allemagne

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 