TENSIONS

5 novembre 2025

France : de l’impuissance du politique à la démocratie illibérale

La prédominance du fait majoritaire de 1958 à 2022 nous a habitués à des élections opposant la droite et la gauche. La seule exception a été en 2002 l’accession de Jean-Marie Le Pen au 2eme tour, encore celui-ci n’a-t-il obtenu que 17,79% des suffrages face à Jacques Chirac. Tout au long de cette période, l’alternance a permis une gouvernance relativement stable du pays. Aux élections législatives de 2022, aucune majorité absolue ne s’est imposée. La situation s’est encore détériorée à la suite de la dissolution de 2024.