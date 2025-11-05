Que ce soit à la suite d’une dissolution, de la démission du Président de la République, où au moment prévu par les institutions, les partis des centres gauche ou droite désavoués, les extrêmes seront en position de force.
5 novembre 2025
France : de l’impuissance du politique à la démocratie illibérale
La prédominance du fait majoritaire de 1958 à 2022 nous a habitués à des élections opposant la droite et la gauche. La seule exception a été en 2002 l’accession de Jean-Marie Le Pen au 2eme tour, encore celui-ci n’a-t-il obtenu que 17,79% des suffrages face à Jacques Chirac. Tout au long de cette période, l’alternance a permis une gouvernance relativement stable du pays. Aux élections législatives de 2022, aucune majorité absolue ne s’est imposée. La situation s’est encore détériorée à la suite de la dissolution de 2024.
André Grjebine est économiste et essayiste, ancien directeur de recherche à SciencesPo Paris.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages économiques et philosophiques. Il collabore à plusieurs journaux français, dont Le Monde. Ses travaux actuels portent sur les facteurs de vulnérabilité des démocraties libérales, en France et dans les pays scandinaves.
