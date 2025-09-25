Taxe Zucman

Fiscalité : sortir des mirages pour construire une justice durable

Depuis quelques semaines, la « taxe Zucman » occupe le débat public. Présentée comme une solution miracle pour mieux imposer les grandes fortunes et financer des politiques sociales ambitieuses, elle repose sur une idée séduisante : instaurer un impôt plancher sur les détenteurs du capital les plus riches. Toutefois il s’agit de taxer non pas des revenus réellement perçus, mais un rendement patrimonial théorique, présumé fixe et universel.