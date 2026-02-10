CHUTE DU REGIME

10 février 2026

A la fin de son règne, Bachar al-Assad était obsédé par le sexe, les jeux vidéo et aurait ordonné l'assassinat de sa maîtresse qui l'aidait à organiser des rendez-vous galants

Lors de son règne, le dirigeant syrien était addict au sexe et avait l’habitude d’être rivé à son téléphone pour jouer à Candy Crush, au lieu de se préoccuper de la survie de son peuple et de son régime, selon de nouvelles révélations de la presse anglo-saxone.