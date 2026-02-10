POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Bachar al-Assad lors d'une interview (image d'illustration).
See image caption
See copyright

CHUTE DU REGIME

10 février 2026

A la fin de son règne, Bachar al-Assad était obsédé par le sexe, les jeux vidéo et aurait ordonné l'assassinat de sa maîtresse qui l'aidait à organiser des rendez-vous galants

Lors de son règne, le dirigeant syrien était addict au sexe et avait l’habitude d’être rivé à son téléphone pour jouer à Candy Crush, au lieu de se préoccuper de la survie de son peuple et de son régime,  selon de nouvelles révélations de la presse anglo-saxone.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Nécro, c’est trop : le certificat de décès d’Epstein rédigé la veille de sa mort
2Du Covid à Epstein, de quoi les accusations de complotisme sont-elles devenues le nom ?
3Poilâne : chronique bien française d’un succès iconique d’une entreprise… désormais en grand danger
4Et si nous n’avions rien compris à ce qui rend l’exercice physique efficace ? Voilà ce qu’en disent les scientifiques aujourd’hui
5Obsédées résiduelles : Francesca Albanese désigne Israël comme « ennemi commun de l’humanité » et Rima Hassan assimile le pays aux Nazis
6Vérification d’âge : contrairement à ce qu’affirme Emmanuel Macron, France Identité n’est pas capable de garantir l’anonymat en ligne
7Et maintenant l’islamo-wokisme : quand les étudiants musulmans de France s’allient aux syndicats de gauche universitaire