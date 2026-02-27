EUTHANASIE
27 février 2026
Fin de vie : ces raisons qui font de la loi sur l’aide à mourir un dispositif cynique et mensonger
Dans "On ne pactise pas avec la mort", Jacqueline Kelen dénonce vigoureusement le cynisme et le nihilisme d’une loi qui se présente sous des abords flatteurs en invoquant la liberté de choix, la dignité et la fin de la peur et de la souffrance, alors qu’en réalité, l’idéologie mortifère qu’elle recèle montre que l’homme, réduit à sa biologie et à son utilité économique, est remplaçable, et que son existence ne vaut pas grand-chose.
Jacqueline Kelen est un écrivain français, diplômée de lettres classiques et productrice à France Culture. Elle est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Elle s'est consacrée aux grands mythes de l'humanité comme en témoignent ses ouvrages, parmi lesquels Les Femmes de la Bible.
