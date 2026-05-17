TEMPETE SUR LA CROISETTE
17 mai 2026
Maxime Saada annonce que Canal+ ne souhaite plus travailler avec les personnalités signataires de la pétition contre Vincent Bolloré
En ouverture du Festival de Cannes, plus de 600 professionnels du monde du cinéma, parmi lesquels Juliette Binoche ou Raymond Depardon, avaient signé une tribune dans Libération dans laquelle ils dénonçaient la politique de Vincent Bolloré.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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