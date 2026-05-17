TEMPETE SUR LA CROISETTE

17 mai 2026

Maxime Saada annonce que Canal+ ne souhaite plus travailler avec les personnalités signataires de la pétition contre Vincent Bolloré

En ouverture du Festival de Cannes, plus de 600 professionnels du monde du cinéma, parmi lesquels Juliette Binoche ou Raymond Depardon, avaient signé une tribune dans Libération dans laquelle ils dénonçaient la politique de Vincent Bolloré.