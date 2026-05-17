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Maxime Saada, PDG du groupe Canal+, l’acteur Jim Carrey et le producteur français Patrick Sobelman posent avant la 51e cérémonie des César à l’Olympia à Paris, le 26 février 2026.
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TEMPETE SUR LA CROISETTE

17 mai 2026

Maxime Saada annonce que Canal+ ne souhaite plus travailler avec les personnalités signataires de la pétition contre Vincent Bolloré

En ouverture du Festival de Cannes, plus de  600 professionnels du monde du cinéma, parmi lesquels Juliette Binoche ou Raymond Depardon, avaient signé une tribune dans Libération dans laquelle ils dénonçaient la politique de Vincent Bolloré.

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Le Figaro

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Cannes , festival de Cannes , petition , Vincent Bolloré , cinéma , Maxime Saada , Canal+ , Canal Plus , films , financement , Juliette Binoche , Adèle Haenel , raymond depardon , Jean-Pascal Zadi , tempête , Grasset , CNC

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Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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