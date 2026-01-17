FRONTEX

17 janvier 2026

Fermeté ou baisse des départs ? : voilà ce qui se cache vraiment derrière les chiffres de Frontex sur la diminution des flux migratoires vers l’Europe

Les chiffres publiés par Frontex témoignent d'une baisse importante des entrées irrégulières aux frontières de l’Union européenne. Faut-il y voir l’effet des politiques de contrôle, des coopérations avec les pays tiers ou des bouleversements géopolitiques récents ?