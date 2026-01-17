©
Des migrants sont assis sur le pont du navire de sauvetage « Ocean Viking » de l’organisation humanitaire maritime européenne « SOS Méditerranée », dans le golfe de Catane, en mer Méditerranée.
FRONTEX
17 janvier 2026
Fermeté ou baisse des départs ? : voilà ce qui se cache vraiment derrière les chiffres de Frontex sur la diminution des flux migratoires vers l’Europe
Les chiffres publiés par Frontex témoignent d'une baisse importante des entrées irrégulières aux frontières de l’Union européenne. Faut-il y voir l’effet des politiques de contrôle, des coopérations avec les pays tiers ou des bouleversements géopolitiques récents ?
Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.
A PROPOS DES AUTEURS
