Femmes iraniennes qui s’opposent au voile : les mollahs devraient s’inspirer de l’Europe

Les Iraniennes manifestent pour montrer leur mécontentement après le meurtre de Mahsa Amini par la police des moeurs.

Elles sont quand même gonflées, ces Iraniennes. Voilà qu’elles ne veulent plus porter leur voile. On dit même qu'elles veulent abroger la loi qui impose à toutes les femmes de cacher leurs cheveux, loi léguée par le Très-saint Khomeini. Pour un peu, elles vont se mettre à critiquer le burkini dans les piscines grenobloises.

C’est n’importe quoi. Comme si le voile était un outil d'asservissement.

Dans les bureaucraties européennes, on est sidéré face à un tel archaïsme. Quel choc ! Déjà l'an dernier, les cénacles européens n'avaient pas compris pourquoi les Talibans afghans avaient autant choqué en voulant imposer le voile. Il faut vraiment être un facho pour réagir aussi petitement.

Cette fois, avec l’Iran, c'est le pompon. Nos élites doivent se pincer tellement cette pseudo-révolte réactionnaire paraît loufoque. Ne leur a-t-on pas dit, à ces bougresses iraniennes, que le voile n’est que liberté, que le voile n’est que beauté ?

Pourtant, l’Europe n’a pas ménagé ses efforts. Dans une de ses plus belles campagnes promotionnelles, le Conseil de l'Europe a brandi un magnifique slogan: "Beauty is in diversity. As freedom is in my Hidjab" (https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/derriere-la-campagne-pro-voile-du-conseil-de-leurope-la-galaxie-des-freres-musulmans). La beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans mon hidjab.

C’est pas beau, ça ? Ils en ont encore les larmes aux yeux, les communicants du Conseil de l’Europe, rien que d’y penser. La liberté dans le hidjab. Eh oh, les Iraniennes, y a quoi de compliqué dans cette phrase ? C'est l'utilisation de l’anglais qui vous gêne ?

Heureusement, l'Union européenne a pensé à vous. Sa campagne en français, plus accessible, s'est contentée de présenter une photo de femme voilée avec pour commentaire : « L'avenir est entre vos mains » (https://www.lefigaro.fr/vox/societe/campagne-avec-une-femme-voilee-l-europe-devient-l-organe-d-une-propagande-diversitaire-20220211).

C'est plus clair comme ça, non ? Tenez-vous donc le pour dit, viles mécréantes : le voile est l'avenir. D'ailleurs, l’Europe ouvre en grand ses portes aux Frères musulmans et finance à tour de bras les recherches sur l'islamophobie (https://www.lepoint.fr/debats/l-europe-de-la-recherche-et-le-financement-des-freres-musulmans-18-11-2020-2401643_2.php). La Commission européenne vient même de mettre une petite fille voilée dans sa dernière campagne de communication (https://www.fdesouche.com/2022/09/22/la-commission-europeenne-met-en-scene-une-fillette-voilee-dans-sa-communication-pour-le-prix-europeen-de-lenseignement-innovant/).

Femmes d’Iran, si vous n'êtes toujours pas convaincues, vous pouvez toujours vous adresser à Sandrine Rousseau, qui vous expliquera que le voile est "un embellissement" (https://twitter.com/LCP/status/1456364414576246786). Pour le même prix, elle vous dira que les poupées sans voile stimulent l'imagination des petites filles (https://www.youtube.com/watch?v=ZenoV65N8T4), au cas où vous auriez la tentation de réclamer des poupées Barbie, cet odieux héritage du patriarcat occidental.

Nous en Europe, on n’a peut-être pas une police des mœurs, mais on a des idées. Et on sait où est le progrès.