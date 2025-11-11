VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

11 novembre 2025

Féminicides de guerre : quand le corps des femmes devient un champ de bataille

Dans les conflits armés, les femmes sont les premières cibles et les grandes oubliées des négociations de paix. Du Soudan au Darfour, leurs corps deviennent des armes de guerre, les viols des outils de terreur. Alors que le monde s’apprête à marquer la journée internationale contre les violences faites aux femmes, Olivia Cattan appelle à reconnaître ces crimes pour ce qu’ils sont : des féminicides de guerre, et à en faire un combat politique et humanitaire mondial.