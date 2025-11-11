Une femme dans la région du Darfour, à l'ouest du pays, ravagée par la guerre, le 28 octobre 2025, après avoir fui El-Fasher suite à la chute de la ville aux mains des Forces de soutien rapide (FSR).
11 novembre 2025
Féminicides de guerre : quand le corps des femmes devient un champ de bataille
Dans les conflits armés, les femmes sont les premières cibles et les grandes oubliées des négociations de paix. Du Soudan au Darfour, leurs corps deviennent des armes de guerre, les viols des outils de terreur. Alors que le monde s’apprête à marquer la journée internationale contre les violences faites aux femmes, Olivia Cattan appelle à reconnaître ces crimes pour ce qu’ils sont : des féminicides de guerre, et à en faire un combat politique et humanitaire mondial.
A PROPOS DES AUTEURS
Olivia Cattan est écrivaine, journaliste, présidente de Paroles de Femmes et de SOS autisme.
