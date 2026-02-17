MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

Faut-il sauver le modèle social comme le souhaite le directeur général de la BPI… ou totalement le remplacer ?

Depuis la publication de son dernier ouvrage en octobre 2025, intitulé « La Dette sociale de la France. 1974-2024 », Nicolas Dufourcq multiplie les interventions médiatiques, comme vendredi dernier pour France Info. Son argumentaire repose sur un diagnostic solide, la dette sociale française n’est plus un accident conjoncturel, mais un déséquilibre structurel.