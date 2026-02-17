POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Nicolas Dufourcq, PDG français de Bpifrance, assiste à une conférence au ministère de l'Économie à Paris, le 20 mars 2025.
See image caption
See copyright

MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

17 février 2026

Faut-il sauver le modèle social comme le souhaite le directeur général de la BPI… ou totalement le remplacer ?

Depuis la publication de son dernier ouvrage en octobre 2025, intitulé « La Dette sociale de la France. 1974-2024 », Nicolas Dufourcq multiplie les interventions médiatiques, comme vendredi dernier pour France Info. Son argumentaire repose sur un diagnostic solide, la dette sociale française n’est plus un accident conjoncturel, mais un déséquilibre structurel.

Photo of Christophe Daunique
Christophe Daunique Go to Christophe Daunique page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Nicolas Dufourcq , modèle social , vieillissement démographique , dette sociale , prestations sociales

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique image
Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

Populaires

1Municipales 2026 : et voilà qui devraient être les (petits) gagnants… et les (grands) perdants
2Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité
3Donald Trump sous influence russe ? Voilà ce que l’on sait du potentiel kompromat au coeur de l’affaire Epstein
4« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
5La menace d’ultra gauche traitée à l’identique que celle de l’ultra droite : ces faits et chiffres qui démentent « l’optimisme » du ministre de l’Intérieur
6Entre influence et espionnage, le Safari Club, ce réseau sans lequel Jeffrey ne serait jamais devenu Epstein
7« C’est nous qui sommes agressés ! » : empêtré dans la violence d'extrême gauche, Mélenchon relègue Quentin au rang de victime secondaire