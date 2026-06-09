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DEPENDANCE ABSOLUE

9 juin 2026

Faut-il nous dégoogliser d’urgence ?

Google ne se contente plus de vérifier que vous n'êtes pas un robot : avec l'évolution de reCAPTCHA vers un système de certification d'identité, le géant américain se positionne comme tiers de confiance obligatoire entre les internautes et le web. Un pouvoir exorbitant, qui pose la question : Faut il se dégoogliser sans attendre de se retrouver pieds et poings liés ?

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MOTS-CLES

Google , GAFAM , Internet , cybersécurité , captcha , IA , Intelligence Artificielle , vie privée , démocratie , liberté d'expression , identité numérique , souveraineté , dégooglisation

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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