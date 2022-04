« Faut-il interdire le droit de vote aux vieux ? »

Une personne âgée regarde les affiches de campagne des candidats à l’élection présidentielle, le 2 avril 2022, à Cannes.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Mais cette radio n’est pas de parti pris. Dans son émission, qui porte un titre de nature à émouvoir les jeunes, elle soupèse le pour et le contre. Reste que la question est posée… Les arguments en faveur d’une réponse positive sont nombreux. Nous en avons listé quelques-uns. Comme le dit France Info, le vote des vieux « pèse lourd dans les urnes ». Il se trouve que, dans l’esprit des élucubrations de cette radio, certains vieux tiennent à peine sur leurs jambes. Alors ils s’écroulent sur les urnes, faussant ainsi la sincérité du scrutin. Il nous paraît donc indispensable de rétablir le vote censitaire pour sauver la France. Seront admis dans l’isoloir seulement ceux qui auront signé une déclaration au préalable s’engageant à voter Macron. Une solution plus radicale peut être envisagée : euthanasier les vieux. Fini les EHPAD et leurs scandales. Mais il ne serait peut-être pas nécessaire de recourir à une méthode aussi brutale. On pourrait simplement se contenter d’accorder le droit de vote aux auditeurs fidèles de France Info.

PS : France Info vient de s’excuser pour ce titre excessif et mal formulé. La radio précise que « pour l’instant » aucun consensus n'a été trouvé sur cette quesiton ». « Pour l’instant » ? Et plus tard ?

