LE RETOUR DE L'EUROPE DES SIX

7 février 2026

Faut-il croire l'Allemagne dans sa volonté de relancer l'UE en petit comité pour plus d'efficacité ?

Ce n'est encore qu'un embryon, mais l'idée refait surface. Près de 70 ans après la création de la Communauté du charbon et de l'acier (CECA), Berlin et Paris se prépareraient à remettre sur le tapis l'idée d'une Europe à deux vitesses pour faire face aux dangers qui la guette. Les six premières puissances économiques de l'UE ont été approchées (France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne et Pays-Bas).