Un agriculteur moissonne son champs de blé, à Démouville, en France.

Atlantico : L’université de Wageningen, aux Pays-Bas, publie une étude d’impact sur les résultats à attendre de la stratégie agricole « de la Ferme à la fourchette » (Farm to Fork) de l’Union européenne pour parvenir à la neutralité carbone en 2050. Selon les conclusions de cette étude et d'après des informations de L'Opinion, une chute des productions et un doublement des importations alimentaires, et des conséquences néfastes pour l’environnement sont à prévoir. A en croire les conclusions de l'étude, quelles seront les conséquences, notamment sur la production ?

Philippe Stoop : L’étude de Wageningen estime que les objectifs de Farm to Fork entraineraient des pertes de rendement allant jusqu’à 30 % (pour la réduction des pesticides) et 25% (pour les objectifs de réduction de la fertilisation). Cette estimation est cohérente avec celles déjà réalisées précédemment (par exemple celle du Département de l’Agriculture américain, qui bien sûr ne voit aucun inconvénient à ce que l’un des concurrents agricoles des USA se saborde aussi efficacement). Un des éléments nouveaux et intéressants de cette étude est que les chercheurs de Wageningen ont aussi estimé les pertes de qualité qui résulteraient de la baisse de la protection et de la fertilisation des cultures. En combinant les effets économiques de la perte de production, et de la baisse de qualité des produits agricoles, ils estiment à 12 milliards d’euros par an la perte de valeur de la production européenne qui résulterait de l’ensemble des objectifs de Farm to Fork (réduction de l’emploi des pesticides et des engrais, développement de l’agriculture sur 25 % des surfaces, et retrait de 10% des surfaces actuellement productives).

Nos voisins européens adeptes des objectifs et du projet Farm to Fork de Bruxelles ne vont-ils pas nuire au rendement agricole européen ? L’ambitieux projet des Verts allemands d’étendre à 30% la part du bio dans son agriculture et son alimentation ne risque-t-il pas d’être contre productif ?

Philippe Stoop : Il est évident que, même pour les agriculteurs bio, le plan Farm to Fork n’est pas une bonne nouvelle. Avec l’objectif de pousser l’offre de production bio jusqu’à 25 % des surfaces, alors que la demande commence déjà à s’essouffler avec moins de 10% actuellement, Farm to Fork risque d’aggraver l’érosion des prix du bio qui inquiète déjà la filière. Mais ces effets contre-productifs ne sont pas seulement économiques : ils sont aussi écologiques. Au-delà de la promotion du bio, tous les objectifs de Farm to Fork visent à extensifier de force l’agriculture européenne, en imposant des réductions arbitraires d’intrants et de surface agricole productive. Cela au moment où les études d’impact montrent de plus en plus que l’impact environnemental de l’agriculture intensive est plutôt meilleur que celui de l’agriculture extensive, quand on le ramène aux quantités produites. C’est vrai pour les émissions de gaz à effet de serre, comme le montrent les analyses de cycle de vie (un fait reconnu implicitement en France par l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique, qui est allé jusqu’à demander, heureusement sans succès, le retrait des analyses publiées par l’ADEME et l’INRAE). Mais aussi pour la biodiversité, comme le montrent les études sur le thème du « land sparing ». En effet, le gain de biodiversité entre les parcelles bio et conventionnelles est loin de compenser l’augmentation des surfaces qui seraient nécessaires pour produite la même quantité d’aliment en bio. Pendant que l’Union Européenne s’obstine dans la promotion du bio à tout va, le Royaume-Uni post-Brexit réfléchit à une stratégie basée sur les travaux de l’écologue A. Balmford, qui préconise au contraire un positionnement raisonné du bio, là où il peut avoir réellement un effet positif sur la biodiversité, dans un cadre privilégiant globalement l’agriculture intensive raisonnée, pour optimiser la biodiversité en laissant plus de place pour les milieux naturels

Comment expliquer que Bruxelles n'entende pas les critiques qui se multiplient sur sa stratégie européenne ?

Philippe Stoop : L’Union Européenne reste bloquée sur une vision de l’écologie datant des années 70, obsédée par les enjeux locaux (pollutions locales, biodiversité à l’intérieur des parcelles agricoles) au détriment des enjeux globaux (effet de serre, et biodiversité globale, mise à mal par les « importations de déforestation » générées par la demande des pays développés). Ce n’est pas propre à Bruxelles : la France a beaucoup contribué à imposer cette vision biaisée des enjeux de l’agroécologie, et le plan Farm to Fork est en quelque sorte un cumul des politiques françaises Ecophyto et Egalim. On y retrouve la même volonté d’extensifier de façon détournée l’agriculture, et le même jeu de dupes pour faire passer la pilule aux agriculteurs : prétendre que l’on peut compenser une réduction de production par une montée en gamme vers des productions certifiées, alors que l’on sait bien que les consommateurs ne sont pas prêts à payer leur alimentation plus cher. Sachant que d’autre part que, malgré les intentions affichées, l’UE est bien mal armée pour imposer des « clauses miroir » qui empêcheraient l’importation de produits agricoles de pays moins regardants sur le plan écologique, une telle politique, sans objectif contraignant de changement de régime alimentaire des consommateurs, ne peut que conduire à une augmentation du recours aux importations. Alors que l’ADEME estime que la France ne produit qu’un tiers des bioressources (alimentation et bois essentiellement) qu’elle consomme, est-ce vraiment le moment d’imposer une politique décroissante pour l’agriculture française et européenne ? Les écologistes ont bien raison de dénoncer le manque d’ambition écologique de cette politique… mais ils ne le font pas pour les bonnes raisons !

