Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Politique21 octobre 2025
Les dirigeants du Rassemblement National, Marine le Pen et Jordan Bardella, en conférence de presse sur le perron de l'hôtel de Matignon, après une rencontre avec le Premier Ministre, le 2 septembre 2025 (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
Les dirigeants du Rassemblement National, Marine le Pen et Jordan Bardella, en conférence de presse sur le perron de l'hôtel de Matignon, après une rencontre avec le Premier Ministre, le 2 septembre 2025 (Photo by Bertrand GUAY / AFP) © AFP or licensors
Syndrome Juppé

Extrême-droitisation des Français, vraiment ou… gauchisation de leurs élites ?

Une enquête annuelle intitulée « Fractures Françaises » et réalisée par Ipsos pour Le Monde vient de révéler une mutation politique en France ces dernières années : la droite du Rassemblement National domine les intentions de vote des Français et pourrait aborder une élection présidentielle comme favori. De quoi en effrayer certains parlant « d'extrême-droitisation » des citoyens. Mais de quoi cette évolution est-elle vraiment le nom et y a-t-il vraiment risque démocratique à droite plutôt qu'à gauche ? Décryptage.

avec Christophe Boutin
author imageChristophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

Voir la bio »

Extrême-droitisation des Français, vraiment ou… gauchisation de leurs élites ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés