Cette photographie aérienne montre des engins de chantier, notamment des pelleteuses, stationnés sur le site de construction de l’autoroute A69, près de Castres. (Image d'illustration)
© AFP or licensors
BTP SOUS TENSION
1 novembre 2025
Extorsions, incendies, sous-traitance : le BTP européen, terrain de jeu de la criminalité organisée
Vols massifs, fraudes numériques, rackets et infiltrations mafieuses : selon le rapport annuel de BauWatch, la criminalité sur les chantiers explose en Europe. En France, les attaques contre le BTP ont bondi de 71 % en un an, révélant un système désormais structuré, transnational et hybride, mêlant vol, cybercriminalité et extorsion.
10 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.