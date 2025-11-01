BTP SOUS TENSION

1 novembre 2025

Extorsions, incendies, sous-traitance : le BTP européen, terrain de jeu de la criminalité organisée

Vols massifs, fraudes numériques, rackets et infiltrations mafieuses : selon le rapport annuel de BauWatch, la criminalité sur les chantiers explose en Europe. En France, les attaques contre le BTP ont bondi de 71 % en un an, révélant un système désormais structuré, transnational et hybride, mêlant vol, cybercriminalité et extorsion.