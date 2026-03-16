ATLANTI-CULTURE
16 mars 2026
Expositions : "À la découverte d’Oleg Goudcoff, l’œuvre révélé"
Un envol vers l’éclat des couleurs et la douceur de la lumière Galerie Setze Le Partking 36, rue Miguel Hidalgo 75019 PARIS 06 37 18 13 80
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Guichard est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Guichard est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).