POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
"A la découverte d’Oleg Goudcoff, l’œuvre révélé"
See image caption

ATLANTI-CULTURE

16 mars 2026

Expositions : "À la découverte d’Oleg Goudcoff, l’œuvre révélé"

Un envol vers l’éclat des couleurs et la douceur de la lumière Galerie Setze Le Partking 36, rue Miguel Hidalgo 75019 PARIS 06 37 18 13 80

Photo of Véronique Guichard pour Culture-Tops
Véronique Guichard pour Culture-Tops Go to Véronique Guichard pour Culture-Tops page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Galerie Setze Le Partking , Expositions , Oleg Goudcoff

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Guichard pour Culture-Tops image
Véronique Guichard pour Culture-Tops

Véronique Guichard est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1En janvier, le déficit commercial de la France est tombé au plus bas depuis 15 ans, mais voilà pourquoi cela ne va pas durer
2Surveillance et Big Tech : et si nous assistions à l’émergence d’un nouveau complexe militaro-industriel pour le 21e siècle ?
3Entre guerre en Iran et troubles à Moscou, les grosses contrariétés de Vladimir Poutine
4La réduction du nucléaire en Europe, une faute stratégique… soigneusement orchestrée par des lobbys qui avaient beaucoup à y gagner
5Municipales 2026 : et si tout était plus ouvert qu’il n’y paraît ?
6Guerre en Ukraine : un point de bascule ?
7Voilà ce que pensent vraiment des Arabes les enfants de la bourgeoisie de gauche (et c’est un Français d’origine étrangère qui vous le dit)