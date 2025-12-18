©
Donald Trump a fortement déconseillé lundi 22 septembre le paracétamol aux femmes enceintes
ENNEMI DE L'EUROPE ?
18 décembre 2025
Les Européens n’aiment peut-être pas Donald Trump mais beaucoup sont d’accord avec lui
Donald Trump divise l’Europe. Mais sur l’immigration, la souveraineté nationale ou la faiblesse des dirigeants européens, les citoyens du continent partagent les inquiétudes du président des Etats-Unis, révélant un fossé croissant entre l’opinion publique et les élites politiques.
6 min de lecture
Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.
