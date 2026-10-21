PROJET EUROPEEN
21 octobre 2026
L’Europe veut son Starlink mais….
Face à la domination de Starlink d’Elon Musk, l’Europe accélère ses projets de constellation souveraine (IRIS², OneWeb, SATCOMBw 4…). Mais les délais (avec les premiers lancements en 2029), l’écart de taille et les limites techniques empêchent pour l’instant de remplacer le réseau américain.
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Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.
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Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.