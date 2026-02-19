POLITIQUE
Dans la course à l'hégémonie technologique, l'Europe est en situation de dépendance numérique vis-à-vis des États-Unis et de la Chine.
URGENCE D'AGIR

19 février 2026

L’Europe face à son destin : investir dans la « grande convergence » des technologies ou disparaître

Nous vivons les prémices d'un changement de civilisation. Si, du métier à tisser au nucléaire, l'homme n'a jamais renoncé au progrès, ce qui se joue aujourd'hui est d'une ampleur sans précédent.

David Lisnard Go to David Lisnard page et David Angevin Go to David Angevin page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
David Lisnard image
David Lisnard

David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.

David Angevin image
David Angevin

David Angevin est romancier, journaliste, conseiller politique et créateur de l'Université du Futur.

