URGENCE D'AGIR

19 février 2026

L’Europe face à son destin : investir dans la « grande convergence » des technologies ou disparaître

Nous vivons les prémices d'un changement de civilisation. Si, du métier à tisser au nucléaire, l'homme n'a jamais renoncé au progrès, ce qui se joue aujourd'hui est d'une ampleur sans précédent.