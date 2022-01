Emmanuel Macron s'exprime alors qu'il participe à une conférence de presse avec Ursula von der Leyen après une rencontre à l'Elysée sur l'Europe, le 7 janvier 2022.

Penseur et acteur du projet européen, dirigeant et essayiste, Guillaume Klossa a fondé le think tank européen EuropaNova, le programme des « European Young Leaders » et dirigé l’Union européenne de Radiotélévision / eurovision. Proche du président Juncker, il a été conseiller spécial chargé de l’intelligence artificielle du vice-président Commission européenne Andrus Ansip après avoir été conseiller de Jean-Pierre Jouyet durant la dernière présidence française de l’Union européenne et sherpa du groupe de réflexion sur l’avenir de l’Europe (Conseil européen) pendant la dernière grande crise économique et financière. Il est coprésident du mouvement civique transnational Civico Europa à l’origine de l’appel du 9 mai 2016 pour une Renaissance européenne et de la consultation WeEuropeans (38 millions de citoyens touchés dans 27 pays et en 25 langues). Il enseigne ou a enseigné à Sciences-Po Paris, au Collège d’Europe, à HEC et à l’ENA.

Atlantico : Après cinq ans, Emmanuel Macron a-t-il un bilan Européen ?

Rodrigo Ballester : Je suis plutôt positif par rapport à Emmanuel Macron et l’Europe. Il a insufflé quelque chose à l’Union européenne. Mais il est meilleur penseur qu’il ne met en œuvre ses idées. Il a apporté un souffle assez rafraichissant sur l’UE, je pense que c’est fédéraliste convaincu mais il a essayé de sortir des sentiers battus. Et en même temps, il a un certain réalisme à défaut de pragmatisme. Il a mis sur la table la notion de souveraineté, certes une souveraineté européenne et non nationale. Cela a réveillé une Europe qui était en pilote automatique dans un style ONG. On sait qu’il a fait avancer les choses sur la question de la Défense, de l’Education et de la Culture mais il a surtout dépoussiéré l’idée d’une Europe forte. Mais tout cela reste au niveau des concepts, des idées. Il a aussi peut-être été trop flamboyant, trop premier de la classe sans tenir compte du besoin de pragmatisme de l’UE.

Guillaume Klossa : Emmanuel Macron a fait de l’Europe un des marqueurs de sa politique. Ayant été élu face au rassemblement des pro-européens de tous les partis, il a tenté durant son mandat de garder cet avantage, notamment avec une stratégie de polarisation mis à l’oeuvre lors de la campagne des élections européennes visant à opposer les progressistes qui seraient pro-européens et les populistes qui seraient anti-européens. D’un côté, il a vraiment su fédérer les pro-européens mais de l’autre la société française n’a jamais été aussi polarisée sur les questions européennes. L’attachement à l’Europe a décliné sous son mandat alors que dans tous les autres pays européens, elle avait eu tendance à s'accroître de manière très significative. En essayant d’exercer un monopole sur le sujet européen, cela a contribué à polariser de manière excessive la société française sur le sujet.

En termes d’objectifs qu’il s’était fixés, ses promesses européennes se sont-elles transformées en actes ?

Guillaume Klossa : Tous les chefs d’État français ont promis la refondation de l’Europe. Cette promesse n’a pas été tenue tout simplement car elle ne le peut pas. On ne peut pas refonder l’Europe depuis la France. De plus, les institutions du traité de Lisbonne s’avèrent assez souples et efficaces, elles n’ont pas besoin de refondation. Le problème du discours de la refondation est que cela crée une déception. Cela donne l’impression que la France n’est pas capable d’avoir un impact sur l’Europe.

Le reste a été très largement réglé par les événements puisque la crise sanitaire a créé une dynamique de transformation de l’Europe sans précédent au sein duquel la France ou l’Allemagne ont joué un rôle prépondérant. L’Union Européenne a prouvé qu’elle pouvait être flexible et qu’elle pouvait tirer un enseignement des crises antérieures. Dans ce cadre, Emmanuel Macron a joué un rôle positif.

A-t-il su faire progresser la France et l’Europe sur les enjeux du quotidien ?

Rodrigo Ballester : Emmanuel Macron est globalement resté au stade des grandes idées. Il a quand même des petits succès concrets, notamment sur la mise au goût du jour du sujet de la Défense : la plupart des pays sont prêts à ouvrir la discussion (y compris le groupe de Visegrad). Sur Erasmus, on a obtenu le doublement des fonds. On peut le mettre principalement à son compte. Il a poussé pour la taxation des GAFAM, on n’y est pas encore, notamment en raison de l’opposition des nordiques. Ils ont aussi été en phase avec la Commission sur le climat. Concernant la réforme de la zone euro, cela reste un vœu pieu car ses idées vont bien plus vite que ne peut l’accepter l’UE. Macron a en revanche été peu suivi sur l’islamisme. Il a pu avoir des discours assez engagés sur le plan national, comme son discours des Mureaux, qui ont été reçus par un silence courtois et de l’indifférence à Bruxelles. Enfin, je trouve qu’Emmanuel Macron a eu beaucoup de flair en nommant Thierry Breton. C’est un très bon casting. A mon avis, il surclasse ses collègues et a apporté des choses à la Commission.

Est-ce que la couple franco-allemand a connu des changements majeurs dans leur relation sous la présidence d’Emmanuel Macron ?

Guillaume Klossa : Les débuts de couple ont été difficiles parce que Angela Merkel a ressenti une certaine agression lorsque Emmanuel Macron a fait son discours de la Sorbonne avant qu’il y ait un nouveau gouvernement allemand, alors que la chancelière avait demandé que ce discours soit retardé. Il faut cependant reconnaître que dans l’adversité, ce couple franco-allemand, au plus fort de la crise sanitaire, a bien fonctionné.

Peut-on voir des différences majeures ou des points communs dans la stratégie d’Emmanuel Macron par rapport à ses prédécesseurs ?

Rodrigo Ballester : La mentalité a changé car il est bien moins méfiant à l’égard de l’Europe. Chirac y allait en traînant des pieds, il avait fait l’appel de Cochin. C’est le président qui a le plus joué la carte de l’Europe, avec sincérité et loyauté, ces dernières décennies. Pour autant le bilan est mitigé. Mais son profil en fait un candidat tout désigné pour une future présidence de la Commission européenne après la fin de sa carrière en France.

Guillaume Klossa : La France est perçue de manière assez récurrente comme un pays qui veut imposer sa volonté et son projet à l’Europe, or ce n’est pas de la sorte que l’on construit un projet collectif. Il faut être plus à l’écoute de manière à associer les institutions et les États membres, ce que les Français ont souvent du mal à faire.

Plus récemment, l’Allemagne plaidait pour un retour de la rigueur budgétaire alors que la France était sur une ligne plus souple. Peut-on y voir un potentiel futur sujet d’affrontement ?

Guillaume Klossa : Ce n’est pas un problème qu’il y ait des points de vue divergents entre la France et l’Allemagne. Finalement, on arrive à avoir un compromis. D’autre part, il va falloir regarder en détail ce que l’Allemagne veut dire par rigueur budgétaire. Le programme de la coalition souhaite retirer des investissements massifs, notamment pour la transition écologique. Ces investissements ne peuvent faire sens que s’ils sont relayés au niveau européen. Cela supposerait une suite du plan de relance. L’Allemagne a donc ses propres contradictions dans cette affaire.

L’image de la France en Europe s’est-elle plutôt améliorée ou dégradée pendant la présidence d’Emmanuel Macron ?

Guillaume Klossa : Au début de la présidence, il est certain, notamment lors du discours du Louvre, qu’Emmanuel Macron était attendu comme un messie. Il avait une image très positive. À l’épreuve de la réalité, l’influence de la France en Europe n’a pas forcément grandi, essentiellement pour une affaire de méthode. Emmanuel Macron est cependant apprécié par un certain nombre de chefs d’États et de gouvernements, et il est considéré comme un leader respecté et influent. Pourtant, la France n’a pas pris le leadership qui pouvait être attendu. Est-ce que le départ d’Angela Merkel permettra d’ouvrir une telle possibilité ? Ce n’est pas certain, d’ailleurs ce n’est pas forcément souhaitable et de nombreux États souhaitent également avoir un rôle de premier plan. Selon moi, l’Europe a besoin d’être portée par l’ensemble de ses membres.

Emmanuel Macron a-t-il des alliés solides en Europe ?

Guillaume Klossa : Au niveau du couple franco-allemand, il faut voir quelles seront les relations avec le nouveau chancelier. En revanche, les Allemands, très prudents, vont attendre le résultat des élections françaises avant de se prononcer. À partir du mois de mai, peut-être que de nouvelles relations vont ainsi se développer. Emmanuel Macron a également une relation très cordiale avec Mario Draghi, même si encore une fois, tout le monde attend le résultat des élections présidentielles, avec un souhait fort de voir des candidats acceptables, à savoir Emmanuel Macron et Valérie Pécresse.

A-t-il su construire une coalition d'alliés ? La France a-t-elle gagné en influence ?

Rodrigo Ballester : Si on gratte un peu derrière la surface, la position de la France ne s’est pas nettement améliorée. Emmanuel Macron plait beaucoup à Bruxelles. Mais le couple Franco-Allemand, derrière une union de façade, n’a pas vraiment agi en moteur de l’Europe. La France n’a pratiquement rien construit avec l’Europe de l’Est et notamment le groupe de Visegrad. Avec le sud, les relations restent cordiales mais elles l’étaient déjà avant. Et à Bruxelles, on juge souvent les pays par rapport à leur propre santé politique et économique. Sur ce plan, la France reste un pays très endetté, et avant le Covid elle était toujours perçue comme irréformable.

Au-delà des grands enjeux de refondation de l’Europe, peut-on voir des réalisations sur des dossiers qui auront une incidence concrète sur la vie des Français et des Européens ?

Guillaume Klossa : Ce qui a été le plus important, ce sont des décisions collégiales qui font la plupart du temps l’unanimité. Seule une dynamique collective peut y arriver. Ce qui est certain, c’est que la France a joué un rôle clé sur le plan de relance européen. Celui-ci a évité une crise de même nature que celle que nous avons connu en 2008/2012 et qui aurait eu des conséquences négatives pour les citoyens, les entreprises et pour l’influence des États. Le plan de relance a donc créé les conditions de la confiance.

Enfin, sans l’Union Européenne et la bienveillance de l’Allemagne, les français n’auraient pas obtenu de vaccins et la situation pandémique aurait été catastrophique dans l’Union Européenne. Sur ces deux points, Emmanuel Macron a eu une influence considérable.

Le discours de la Sorbonne, fait en septembre 2017 et qui est un grand discours, reprend des propositions qui ont été faites par la Commission Européenne et par les rapporteurs du Parlement Européens au lendemain du Brexit. Nous sommes donc dans des proportions assez consensuelles. Emmanuel Macron met donc en exergue une dynamique qui lui est antérieure. En revanche, il a donné le sentiment de s’approprier une vision collective, ce qui est sans doute une erreur tactique puisque s’il avait fait ce travail de crédit, il aurait eu un support massif au sein du Parlement Européen et des États membres. Il a donc l’opportunité de réparer cet écart pendant la Présidence Française de l’Union Européenne.

Sa position de champion européen, n’a-t-elle pas eu tendance à cliver ou renforcer les antagonismes que certains pouvaient avoir à l’égard de l’Union européenne, sur le plan national et européen ?

Rodrigo Ballester : C’est certain. Sa position flamboyante a sans doute pu plaire dans les cercles européens mais elle a crispé dans beaucoup de pays, à commencer par les pays dits « frugaux » comme le Danemark ou les Pays-Bas. Ces pays sont des « eurotièdes » voire des eurosceptiques qui masquent leurs réticences en faisant une surenchère sur les valeurs et dans le wokisme. Ils sont poliment mais fermement contre cet élan « crypto-fédéraliste ». Les pays du groupe de Visegrad n’ont pas appréciés les sorties du président français, notamment contre le gouvernement polonais. Il a déclaré que les citoyens polonais méritaient mieux que leur gouvernement. Non seulement c’est clivant mais cela nuit au bon fonctionnement de l’UE qui a besoin de majorités.

Emmanuel Macron a-t-il face à lui des dirigeants avec qui il ne partage pas les mêmes convictions ?

Guillaume Klossa : Il y a de la bienveillance et aussi le fait qu’on soit en période électorale. Cela n’est pas propice à donner une dimension transpartisane à la Présence Française de l’Union Européenne. Évidemment, il y a une interaction avec la PFUE et la campagne présidentielle française, avec des nuisances de tous les côtés. Le contexte n’est pas le plus favorable pour mener une PFUE et plus de sérénité aurait sans doute été souhaitable. Pourtant, ce choix d’Emmanuel peut se comprendre au vu de la nature de son électorat. On peut souhaiter que les partis politiques et les candidats français portent mieux l’idée européenne. Il n’est pas normal qu'il y ait une telle polarisation sur l’Europe en France alors qu’elle n’existe pas dans les autres pays de l’Union. C’est une anomalie qui n’est pas souhaitable et il serait temps que la situation revienne à la normale, avec plusieurs candidats qui portent de manière claire une approche positive de l’Union Européenne.