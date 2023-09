"Etoile rouge" de Florian Ferrier

Un parallèle pourrait être fait entre Étoile Rouge et l’excellent film de Terrence Malick la Ligne rouge (1998) car tous deux racontent le destin particulier de ces snipers qui faisaient mouche à 1 km de leur cible. Un récit de guerre de plus sur le front de l'Est ? Et bien non, "pas que". Ce récit au féminin est appuyé sur le parcours d'une authentique combattante. Certes célébrée et embellie par la propagande soviétique, la vie de Lenka - Roza Chanina son modèle, reste proche de la réalité telle que son journal en a laissé des témoignages. On pourra s'étonner qu'un homme le décrive avec une sensibilité qui exprime si bien le féminin. Pour autant Florian Ferrier n'est pas le premier à en avoir le talent. Il explique en postface s'être inspiré d'autres témoignages de femmes "ayant combattu dans la Grande Guerre patriotique”. Auteur autant que scénariste, il pourrait bien, avec cette Étoile Rouge, inspirer un vrai scénario de film.