Sciences cognitives et émotions

Etes-vous atteint de misophonie ? Voilà ce qui se joue vraiment dans le cerveau de ceux qui ne parviennent pas du tout à supporter certains bruits

L’audition ne se limite pas à une fonction mécanique : elle engage nos émotions et nos pensées les plus profondes. Une nouvelle recherche sur la misophonie, ce trouble où certains sons déclenchent colère ou dégoût, montre que les personnes qui en souffrent présentent souvent une flexibilité mentale réduite et une propension à la rumination. Un lien inédit entre cognition, émotions et perception sonore, qui éclaire autrement notre rapport au monde sonore.