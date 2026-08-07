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Des voyageurs attendent leur train à la gare Montparnasse.
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VAMOS A LA PLAYA

7 août 2026

Eté sous algorithmes : l’IA, nouveau grand ordonnateur de nos vacances, pour le meilleur et pour le pire

Longtemps cantonnée aux moteurs de recherche et aux comparateurs de prix, l’intelligence artificielle s’impose désormais comme un nouvel intermédiaire dans la préparation des vacances. Capable de concevoir un itinéraire, de sélectionner des hébergements ou de suggérer des expériences sur mesure en quelques secondes, elle promet un gain de temps considérable. Mais derrière cette apparente simplicité se cachent des enjeux majeurs : opacité des critères de recommandation, poids des avis en ligne, risques d’erreurs et concentration des voyageurs vers les destinations déjà les plus visibles.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Voyages , vacances , plage , tourisme , habitudes , conseils , Mode de vie , échecs , risques , erreurs , guide touristique , évaluation , recommandations , préparatifs , hôtels , bagages

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A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/

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