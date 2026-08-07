VAMOS A LA PLAYA

Eté sous algorithmes : l’IA, nouveau grand ordonnateur de nos vacances, pour le meilleur et pour le pire

Longtemps cantonnée aux moteurs de recherche et aux comparateurs de prix, l’intelligence artificielle s’impose désormais comme un nouvel intermédiaire dans la préparation des vacances. Capable de concevoir un itinéraire, de sélectionner des hébergements ou de suggérer des expériences sur mesure en quelques secondes, elle promet un gain de temps considérable. Mais derrière cette apparente simplicité se cachent des enjeux majeurs : opacité des critères de recommandation, poids des avis en ligne, risques d’erreurs et concentration des voyageurs vers les destinations déjà les plus visibles.