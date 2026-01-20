POLITIQUE
Blurred backgroundJoseph McCarthy, sénateur américain.

©

Joseph McCarthy, sénateur américain.

ERRANCES D'UNE DEMOCRATIE

20 janvier 2026

Etats-Unis : quand l’Histoire bégaie sérieusement

Dix mois après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump poursuit une entreprise de brutalisation du pouvoir qui, loin de se dissiper avec la fin de l’effet de sidération, s’installe durablement dans le paysage politique américain. Violations répétées de la Constitution, intimidation des contre-pouvoirs, instrumentalisation de la justice, politique étrangère agressive et personnalisation extrême de l’État dessinent une trajectoire qui évoque de plus en plus clairement l’épisode du maccarthysme des années 1950.

François Kersaudy Go to François Kersaudy page

François Kersaudy

Le professeur François Kersaudy, spécialiste d’histoire diplomatique et militaire contemporaine, a enseigné aux universités d’Oxford et Paris-I. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, notamment sur Churchill, de Gaulle, Roosevelt, Goering, Hitler, Staline, Mountbatten et MacArthur. Il dirige aux éditions Perrin la collection « Maîtres de Guerre ». Son dernier ouvrage : Dix faces cachées du communisme est publié chez Perrin.

