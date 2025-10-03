Un second grand pas

Et voilà la raison pour laquelle les États-Unis veulent retourner sur la Lune 50 ans après leur dernière mission humaine

De plus en plus de pays réinvestissent la course à l'espace, notamment l'Inde, la Chine, le Japon, mais aussi les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, qui entendent poser à nouveau le pied sur la Lune et même Mars dans un futur moins immédiat. Un enthousiasme renouvelé par les succès technologiques du secteur privé dans le domaine, et notamment du fleuron d'Elon Musk, SpaceX.