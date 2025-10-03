Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 4 heures
Dans cette illustration publiée par la NASA le 19 mai 2023, le concept d'un artiste représente l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin qui ramènera les astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.
Dans cette illustration publiée par la NASA le 19 mai 2023, le concept d'un artiste représente l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin qui ramènera les astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA. © AFP / NASA
Un second grand pas

Et voilà la raison pour laquelle les États-Unis veulent retourner sur la Lune 50 ans après leur dernière mission humaine

De plus en plus de pays réinvestissent la course à l'espace, notamment l'Inde, la Chine, le Japon, mais aussi les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, qui entendent poser à nouveau le pied sur la Lune et même Mars dans un futur moins immédiat. Un enthousiasme renouvelé par les succès technologiques du secteur privé dans le domaine, et notamment du fleuron d'Elon Musk, SpaceX.

avec Benjamin Peter
author imageBenjamin Peter

Benjamin Peter est chargé de l'actualité spatiale auprès de la Cité de l’Espace à Toulouse.

Voir la bio »

Et voilà la raison pour laquelle les États-Unis veulent retourner sur la Lune 50 ans après leur dernière mission humaine

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Science