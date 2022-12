Des fans de football célèbrent la victoire de la France sur le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde Qatar 2022, à Nice, le 14 décembre 2022.

On doit cette expression à Libération.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Jeudi soir, après la victoire des Bleus sur le Maroc, Libération avait signalé, reprenant les propos de Louis Boyard, que l’extrême droite « organisait des battues racistes ». Comme ce n’était pas suffisant, le journal a récidivé avec force le lendemain avec une Une alarmiste : « extrême droite : nuit bleue, peste brune ».

Libération a vu des « hordes de fachos » se déchaîner dans nos rues. Et en sonnant le tocsin, le journal a parlé des « heures les plus sombres de notre histoire ». Ça a déjà beaucoup servi et ce n’est guère original. Mais il paraît que c’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes.

Libération n’a-t-il pas vu les hordes de supporters marocains se ruer sur les policiers ? Ce journal a détourné son regard des flics blessés. Des voitures brûlées. Des magasins dévastés. C’est normal : les supporters étant Marocains, ils sont réputés pacifiques et innocents.