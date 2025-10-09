Et la politique monétaire dans tout ça ?

Et s’il n’y avait que le déficit budgétaire… : cette autre crise de gouvernance dont personne ne se préoccupe alors qu’elle est la clé de tout

Alors que le débat autour du budget occupe tout l'espace politico-médiatique depuis le début de l'Été, la France semble passer complètement à côté d'un autre aspect de la crise touchant ses finances publiques ; l'aspect monétaire, incarné par la Banque Centrale Européenne, sur laquelle le débat est absent voire interdit. Pourtant il s'agit là d'un enjeu de souveraineté à ne pas ignorer. Décryptage.