Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 5 heures
La Banque Centrale Européenne (image d'illustration).
La Banque Centrale Européenne (image d'illustration). © Reuters
Et la politique monétaire dans tout ça ?

Et s’il n’y avait que le déficit budgétaire… : cette autre crise de gouvernance dont personne ne se préoccupe alors qu’elle est la clé de tout

Alors que le débat autour du budget occupe tout l'espace politico-médiatique depuis le début de l'Été, la France semble passer complètement à côté d'un autre aspect de la crise touchant ses finances publiques ; l'aspect monétaire, incarné par la Banque Centrale Européenne, sur laquelle le débat est absent voire interdit. Pourtant il s'agit là d'un enjeu de souveraineté à ne pas ignorer. Décryptage.

avec Don Diego De La Vega
author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Voir la bio »

Et s’il n’y avait que le déficit budgétaire… : cette autre crise de gouvernance dont personne ne se préoccupe alors qu’elle est la clé de tout

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Economie